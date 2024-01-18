Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile akademik iş birliği protokolü ve 2-3 Mart 2024 tarihlerinde KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.

KBÜ Rektörü Kırışık, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü misafir etti. Yapılan SOSTALFEST kurumsal paydaş ve akademik iş birliği görüşmelerinde iki üniversite arasında Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali çerçevesinde yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, SOSYALFEST üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede akademik iş birliği kapsamında iki üniversite arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, öğrenci değişim programları, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyetler konusu da ele alındı.

Yapılan görüşmenin ardından KBÜ Rektörü Fatih Kırışık, Rektör Cantürk ile akademik iş birliği protokolü ve SOSYALFEST kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzaladı.

Kurumsal paydaş iş birliği protokolü çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi, SOSYALFEST’e uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, mali ve finansman desteği başlıklarının en az iki ya da üçünde destek verecek.