Yahşihanspor: 2 - Develigücü: 4
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Develigücü, Yahşihanspor’u deplasmanda 4-2 yendi.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Develigücü, Yahşihanspor’u deplasmanda 4-2 yendi.
Stat: Yenişehir Sentetik
Hakemler: Cantürk Kılıç xx, Zelife Sağer xx, Latife Kaya xx
Kırıkkale Yahşihanspor: Serkan Polat x (Barbaros Şimşek dk. 90 ?), Mert Tutar x, Şükrü Ali Danışan x, Rıfat Yalınkılıç x, Veysi Durmaz x, Mert Orhan x (Mert Bodur Dk.89 ?), Burak Yılmaz xx (Resul Akay Dk.75 x), Ziya Güven x (Efe Doğan Dk.89 ?), Mehmet Değirmenci xx, Mustafa Bozyel x, İlyas x
Develigücü: Hamza Şavşet xx, Recep Coşkun xx (Turgay Aydoğan Dk.81 x), Melikşah Aslan xx (Semih Bağcı Dk.46 x), Mehmetcan Aslan xx, Yusuf Tosun xx, Hakan Çıtak xx, Cihan Tan xx (Emre Şener Dk.81 x), Burak Can Kalender xx (Yahya Güngör Dk.46 x), Reşit Akbulut xx, Abdulkadir Dilekçi xx, Talha Bulut xx (Selim Başev Dk.88 ?)
Goller: Mehmet Değirmenci (Dk.26), Burak Yılmaz (Dk.58) (Kırıkkale Yahşihanspor), Talha Bulut (Dk. 21, 84), Abdulkadir Dilekçi (Dk.67), Cihan Tan (Dk.71) (Develigücü)