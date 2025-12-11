Kayseri’nin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. Melikgazi Belediyesi’ne ait mevcut Erciyesspor eski tesislerinin Erciyes 38 FK’nın kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan tadilat ve yenileme projesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle resmen başlıyor.

Toplam 58 milyon 300 bin TL tutarındaki bu kıymetli yatırım kapsamında; nizami sentetik çim futbol sahasının ve koşu pistinin bakım-onarımı, aydınlatma ve tel örgü imalatları, 780 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, doğal çim yüzeyli sahanın sentetik çime dönüştürülmesi, soyunma odalarının bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yatırımın resmileşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; projenin hayata geçmesinde katkı sunan isimlere teşekkür ederek şunları kaydetti;

"Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, Hulusi Akar Bakanımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk’e ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum."

Ersoy; Kayseri için üretmeye, spor kulüplerinin ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.