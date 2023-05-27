Vali Çiçek: "Kararlıyız, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz"
KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, İPEKSİ DOKUNUŞ İLE SOKAKTAN MADALYAYA UZANAN ELLER PROJESİ ÇERÇEVESİNDE SPORLA TANIŞAN GENÇLERİN MADALYA KAZANMALARINA İLİŞKİN, "GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLERİ BİR BİR YAKALARKEN, BİR YANDAN DA GENÇLERİMİZİ HAYATLARINDA YALNIZ BIRAKMIYORUZ" DEDİ.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde sporla tanışan gençlerin madalya kazanmalarına ilişkin, "Gençlerimizi zehirlemek isteyenleri bir bir yakalarken, bir yandan da gençlerimizi hayatlarında yalnız bırakmıyoruz" dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için başlatılan projede, sporcular madalya almaya devam ediyor.
"Kararlıyız, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz"
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada sporcuların mutluluklarına ortak olarak, "Kararlıyız hiç bir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Gençlerimizi zehirlemek isteyenleri bir bir yakalarken bir yandan da gençlerimizi hayatlarında yalnız bırakmıyoruz. Emniyetimizin gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak sporu sevdirmek için yaptığı muhteşem proje tüm hızıyla sürüyor. Tebrikler" dedi.