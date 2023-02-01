Türkiye’de 5 milyon, Kayseri’de 32 bin 717 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Kayseri’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitime devam eden 32 bin 717 öğrenciye ücretsiz yemek verileceği belirtildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bakanlığın uygulaması hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi itibariyle okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme desteği verilecektir. Sosyal politikalarla öğrencileri destekleme çalışmaları çerçevesinde ilk aşamada 5 milyon öğrenciye haftanın beş günü, günde bir öğün ücretsiz yemek hizmeti sağlanacaktır. Okul öncesi kurumlarındaki öğrencilere yönelik uygulama 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak olup öğrencilerin beslenme desteğinden yararlanmaları velilerinin iznine bağlıdır. Beslenme desteği uygulamasının öğle yemeği şeklinde olması önerilmiş; gerek görülmesi hâlinde ailelerin de görüşü alınarak sabah kahvaltısı seçeneğinin de değerlendirilebileceği Bakanlığımızca bildirilmiştir. Anaokulları, uygulama sınıfları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerimize yönelik uygulama nedeniyle oluşan yemek talebi öğretmenevleri, gıda üretimi yapan meslek liseleri ve pansiyonlu okullar tarafından karşılanacaktır. İlimizde ve ilçelerde komisyonlar oluşturulacak; sürecin takibi, rehberlik ve denetim çalışmaları komisyonlar tarafından yerine getirilecektir. Yemeklerin hazırlanıp dağıtılmasıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bir kılavuz hazırlanmıştır. “Menü yönetimi”, “denetim süreçleri (gıda ve güvenliği ve hijyen uygulamaları)”, “tedarik ve depolama”, “üretim (hazırlama ve pişirme)”, “yemeğin/beslenmenin dağıtılması” ve “servis sonrası işlemler” başlıklarında teferruatlı bilgilerin yer aldığı kılavuz Bakanlığımızın web sitesinde yayınlanmıştır."

Kayseri’de 32 bin 717 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Öte yandan, Kayseri’de de proje çerçevesinde 32 bin 717 öğrenciye ücretsiz yemek verileceği belirtildi.