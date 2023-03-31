Tüketiciler Birliği “Kayseripark”taki kaçak inşaatı Cumhurbaşkanına iletecek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseripark’ta yapılan kaçak inşaat olayını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan ve kendilerinin de davet edileceği iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceklerini söyledi.

Kayseripark’ta devam eden kaçak inşaat çalışmasında vakıfların yanlışa yanlış demediğini, sadece ticaretlerine baktığını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Burada mülk sahibi olarak vakıflar sadece ticaretine bakıyor. Onlar için burada önemli olan tüketicinin otopark ihtiyacı falan yok. Onlar, “kardeşim sen söyleşmeyi ihlal ettin, yeni işletmeler yaptın. Ben ekstra kira isterim” diyor. Bu başka bir yanlış. Vakıfların buna böyle yaklaşmaması lazım. “Sözleşmeye aykırı, iptal et” demesi lazım. Davayı açarken de oraların kirasını almak için dava açıyorlar. O vakıfların yanlışlığı ama burada mevzuatı uygulaması gereken belediyeler, ticaret bakanlığın birimleri sahnede yoklar. Şehri merkezinde bir yer ve etrafında büyük binalar var. Oradaki insanların zaten otopark sıkıntıları var. “Aracımı evimin 300 metre uzağına park ediyorum” diyenleri çok duydum. Kayseripark’ın yeterli otoparkı olmadığı için müşteriler oradaki binaların parklarına araçlarını park ederek gidiyorlar. İnsanlar mağdur ve bu mağduriyet hiç gözükmüyor. Bunun durdurulması gerekirken “mahkeme devam ediyor” diyorlar ve kirasını alıyorlar. Bir yerde bir defa usulsüzlük olunca arkası gelir. Burada ilk yanlış vakıflardan çıkıyor. Oradaki dava açış şekli yanlıştı. Öyle açmamalıydı. Bu olay vakıfların ve Kayseri Park’ın arasında kalacak bir olay değil. Belediyenin ve ticaret il müdürlüğünün buna müdahil olması lazım. Siz gelen insanlara bir otopark tahsis etmek zorundasınız. Bu şehri yönetenleri rahatsız etmeli ama olmadılar. Bunların sorgulanması lazım” ifadelerini kullandı.

“Dava açacağız”

Yapılan açıklamalar ile Kayseri’nin aşağılandığını kaydeden Şahin, Tüketiciler Birliği olarak dava açacaklarını kaydederek, “Gelen tepkileri bir müddet bekleyelim istedik. Kayseripark’taki kararlılığı gördükten sonra hukuki olarak ne yapılabileceğini avukatlar ile görüştük. Biz o otoparktan yola çıkacağız. Mevzuatın bize açık bıraktığı alan o. Tüketiciler adına biz dava açalız. Biz kötü olalım, biz uğraşalım ama bu iş sayıyla alakalı. Talebiniz ne kadar yanlış olursa olsun, sayınız çoksa kabul ediliyor. Çünkü siyaset sayıya bakıyor. Biz uğraşalım ama bunun arkasında vatandaşın talebinin olduğunu göstermek lazım. Biz imza toplamayı düşündük ama insanlar imza atmaktan bile çekiniyor. Bu bir başkaldırı değil, bu haksız bir uygulamaya karşı hukuki bir hak talebi. İnsanlarımız haklı olduğu yerde bile talep etmekten korkuyor. Zamanında nasıl bir baskı oluşmuşsa bunu daha aşamadık. Açıklama yaptıktan sonrada beni arayıp “başkan yapma, onlar güçlü adamlar” diyenler oldu. Güçlü olan biziz, çünkü biz haklıyız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu şehrin resmi olarak görevlileri bunu durduracak. Burada topyekun bir şehir aşağılandı. Hiç mi gurur yok. Bunu biran önce bitirmeleri lazım. Bu kalıcı olursa kötü bir örnek olur. Burada bu örneği doğruya çevirmemiz lazım. Şuan bu şehrin yöneticilerinin valisiyle, bakanıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla Kayseri’ye yapılan yanlışın çok sert bir şekilde protesto edilmesi lazım. Bu kadar sessizlik çok garip. Bunun devamını sağlıyor. Demek ki yanlış yapsa bile paralı adama bir şey yapılamaz Bunun böyle mi olması lazım” diye konuştu.

Şahin, konuyu Cumhurbaşkanına taşıyacak

Ramazan ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan iftara kendilerinin de davet edileceğini kaydeden Mahmut Şahin, Kayseripark’ta yapılan kaçak inşaat olayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceklerini söyleyerek, "Sivil toplum kuruluşlarının başkanları Ankara’ya gittiğinde Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çekinmek istiyor. Zaten fotoğrafı çekiyorlar. Oraya gitmişsin, bir sıkıntıyı ilet. Biz gittiğimizde ve Cumhurbaşkanıyla ayaküstü 2 dakika bile görüştüğümüzde bir sıkıntıyı iletiyoruz ve not aldırıyor. Muhtemel bu Ramazanın sonuna doğru bizi çağıracaklar. Kayseripark olayını kendisine aktaracağım” dedi.