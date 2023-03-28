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Tomarza’da aşırı rüzgar cami şerefesini düşürdü
KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE İNCİLLİ MAHALLE CAMİ'NİN ŞEREFESİ DÜŞTÜ.
KAYSERİ 28.03.2023, 15:52
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle İncilli Mahalle Cami’nin şerefesi düştü.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve her geçen saat şiddetini artırarak devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle İncilli Mahalle Camisinin şerefesi düştü. Düşen şerefe nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, caminin zarar gören bölümünün ilerleyen günlerde yeniden yapılacağı öğrenildi.