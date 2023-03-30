TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 76 - Çankaya Üniversitesi:66
ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL, LİGİN SON HAFTA KARŞILAŞMASINDA EVİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİNİ 76-66 MAĞLUP ETTİ.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin son hafta karşılaşmasında evinde Çankaya Üniversitesini 76-66 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Özlem Yalman x, Duhan Köyiçi x, Uğur Akyıldız x
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (32), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Landrum xx (22), Eylül Minez xx, Burcu Yağan xx (3), Nisa Yalçın x (2), Mısra Albayrak x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (4), Mokango xx (13), Feray Dalkılıç xx
Çankaya Üniversitesi: Zellous x (11), Ayşe Cora xx (19), İdil Türk x (2), La Tanya White xx (20), Sena Özekli x, Gülse Uğur x (2), Melike Yalçınkaya x (1), Gizem Tüzün x (2), Aleyna Fatma Cengizhan x, Melike Tuğba Oral x (9)
Periyotlar:
1.Periyot: 22-17 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 36-36 (Berabere)
3.Periyot: 62-49 (Melikgazi Kayseri lehine)
5 faul ile çıkanlar: Mokango - 36.6 (Melikgazi Kayseri Basketbol), Ayşe Cora - 38.00 (Çankaya Üniversitesi)