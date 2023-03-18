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TKBL: Antalya Toroslar Basketbol: 57 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 61

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 23. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbolu 61-57 mağlup ederek 5 maç aradan sona kazandı.

KAYSERİ 18.03.2023, 19:58
TKBL: Antalya Toroslar Basketbol: 57 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 61

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 23. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbolu 61-57 mağlup ederek 5 maç aradan sona kazandı.

Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Orkun Yurttaş xx, Burak Erkan xx

Antalya Toroslar Basketbol: Khaalia Hillsman xx (14), Yağmur Yıldız x (4), Feyonda Rena xx (17), İlknur Dumlu x, Kayla İreles Wells xx (16), Helin Boybeyi x (6)

Melikgazi Kayseri Baksetbol: Lyndra Weaver xx (12), Landrum xx (9), Burcu Yağan xx (3), Nisa Yalçın x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (15), Chanel Mokango xxx (16), Feray Dalkılıç xx (6)

Periyortlar:

1.Periyot:16-22 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre:27-34 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot:42-41 (Antalya Toroslar lehine)

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