Talas’ın ramazan etkinlikleri bu kez depremzede çocuklar için
TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE RAMAZAN AYI İLE BİRLİKTE İFTAR SONRASININ VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELEN RAMAZAN ETKİNLİKLERİ BU YIL DA ÇOCUKLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR. HACİVAT-KARAGÖZ ÇOCUK TİYATROSUNUN SAHNELENDİĞİ ETKİNLİK BU KEZ DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENDİ.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri bu yıl da çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinlik bu kez depremzede çocuklar için düzenlendi.
Mevlana Mahallesindeki Pertevniyal Sultan Kız Yurdu B Blok’ta düzenlenen etkinlikte çocuklar da zaman zaman oyuna dahil olurken, Hacivat ve Karagöz yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. İftardan sonra gerçekleşen etkinlikle hem depremden etkilenen çocukların normal yaşama dönmeleri sağlanırken, hem de Ramazan ayının manevi yönü de aktarılmış oldu.
ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR
Mutlulukları her halinden belli olan çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın’a etkinlik için teşekkürlerini iletti. Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ikram edildi.