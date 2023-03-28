Talasgücü Belediyespor liderlik istiyor

Talasgücü Belediyespor, hafta içi ve Pazar günü peş peşe oynayacağı müsabakaları kazanıp liderlik koltuğuna oturmak hesabında.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Niğde Belediyespor ve Pazar günü Ankara’da oynayacağı Sincan Belediyespor maçlarını kazanıp son 4 haftaya liderlik koltuğunda girmek istiyor. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, 2 maçtan 6 puan çıkarıp liderliği elde edeceklerini söyledi. Başkan İloğlu, "Lider ile aramızdaki puan farkını kapattık. Yarın Niğde Belediyespor’u sahamızda, hafta sonu da lider Sincan Belediyespor’u deplasmanda yenmek istiyoruz. İki maçtan 6 puan çıkarırsak liderlik koltuğuna oturacağız inşallah" dedi.