Talas Anayurtspor, Play-Off vizesini aldı

Süper Amatör Küme’ye çıkmak için Play-Off bileti kapmak isteyen Talas Anayurtspor, istediğini aldı.

Belsinspor’un, Sindelhöyükspor’u yenmesi ve lider olarak gruptan çıkmasının ardından, Anadolu Yıldızları ile karşılaşan Talas Anayurtspor, maçı 3-0 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.

Talas Anayurtspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 13 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 42 puan topladı. Talas Anayurtspor, rakip kalelere 62 gol atarken kendi kalesinde ise 32 gol gördü.