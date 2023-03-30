Talas Anayurt 3 puana şartlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off karşılaşmalarında ilk maçına çıkacak olan Talas Anayurtspor, ilk maçını kazanmak istiyor.

Geçtiğimiz haftayı BAY olarak kapatan Talas Anayurtspor, 2 Nisan Pazar günü Argıncık 1 Nolu sahada saat 14.00’da ilk maçını kaybeden Güneşspor ile karşılaşacak. Play-off maçlarında ilk kez sahaya çıkacak olan Talas Anayurtspor, Güneşspor’u yenerek Süper Amatör Kümeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.