Süper Amatör Küme’de heyecan dorukta

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 19. hafta geride kalırken, ligin bitmesine 3 hafta kala heyecan doruğa ulaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 19. hafta sonunda A Grubunda Medipax Kayseri Atletikspor ve B Grubunda Erciyes Esen Makine FK takımları liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin bitimine 3 hafta kala büyük heyecan sahne olan Süper Amatör Küme’de nefesler tutuldu. Süper Amatör Küme’de ligin 20. haftası Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme’de 19. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makine FK 3-0 Özvatan Gençlikspor

Medipax Kayseri Atletikspor 2-1 Kayserigücü FK

Başakpınarspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor

Trend Gayrimenkul 4-1 Amaratspor

Kayseri Yolspor 16-2 Gençlerbirliği

Esentepespor 3-0 Akkışlaspor

Kayseri Simya Koleji 0-2 Sungur FK

Kayseri Şekerspor 0-1 Kocasinan Ülküspor

G.O.Paşaspor 2-4 Argıncıkspor

Kocasinan Yemlihaspor 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)