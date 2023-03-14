Süper Amatör Küme’de heyecan dorukta
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 19. hafta geride kalırken, ligin bitmesine 3 hafta kala heyecan doruğa ulaştı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 19. hafta geride kalırken, ligin bitmesine 3 hafta kala heyecan doruğa ulaştı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 19. hafta sonunda A Grubunda Medipax Kayseri Atletikspor ve B Grubunda Erciyes Esen Makine FK takımları liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin bitimine 3 hafta kala büyük heyecan sahne olan Süper Amatör Küme’de nefesler tutuldu. Süper Amatör Küme’de ligin 20. haftası Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme’de 19. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makine FK 3-0 Özvatan Gençlikspor
Medipax Kayseri Atletikspor 2-1 Kayserigücü FK
Başakpınarspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor
Trend Gayrimenkul 4-1 Amaratspor
Kayseri Yolspor 16-2 Gençlerbirliği
Esentepespor 3-0 Akkışlaspor
Kayseri Simya Koleji 0-2 Sungur FK
Kayseri Şekerspor 0-1 Kocasinan Ülküspor
G.O.Paşaspor 2-4 Argıncıkspor
Kocasinan Yemlihaspor 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)