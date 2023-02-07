Sahte yardım "IBAN"larına dikkat

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurumun nakdi yardım talebi olmadığını belirtilerek, vatandaşların kurum adına talep edilen yardımlara inanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Whatsapp ve sosyal medya gruplarında "İl sağlık müdürlüğünden paylaşılan teyitli mesajdır. Kıymetli büyüklerim, değerli arkadaşlar, deprem bölgesinden hasta getiren ambulansları geri giderken dolu göndermek istiyoruz. Özellikle gıda, giyecek, çocuk bezi, battaniye gibi malzemelere çok ihtiyaç var. Yardımda bulunacaklar ihtiyaç malzemelerini eski göğüs hastalıkları binasına teslim edebilirler. İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Yusuf Doğan. Arkadaşlar battaniye için şuan bir yer bulduk. Tek kişilik 150, çift kişilik 170. Alternatif bulan buraya yazarsa 1 saat içinde kaıar verip para toparlayalım. Hesap dökümünü, fişleri gün sonunda paylaşırız. Yunus Emre Doğan - Ziraat Bankası- TR75 0001 0010 5149 6800 8550 16" mesajının paylaşıldığı hatırlatılarak, bunun kurumla ilgili olmadığı belirtildi. Vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklama şu şekilde:

"Yukarıdaki paylaşım çeşitli whatsapp gruplarında ve sosyal medya hesaplarında hızla yayılmaktadır. 2. paragrafta yer alan isim ve hesap numarasının kurumumuz ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak kesinlikle nakdi yardım talebimiz yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."