Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, pastırma ve sucuğun artık sofralarda bir kültür haline geldiğini söyleyerek, “Az da olsa Ramazan’da sofralardan pastırma eksik edilmemeli” dedi.

Ramazan’da vatandaşlar tarafından sofrada tercih edilen pastırmaların kilosunun 450 ile 550 TL arasında değiştiğini söyleyen Yasin Güzel, “Şu anda sucuk fiyatlarımız 220 TL’den başlıyor, 280 ve 320 TL bandında kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Pastırmalarımız da şu anda insanların Ramazan’da sofralarına koyabileceği düzeyde olanlar 450 ve 550 TL’ye var. 450 TL’den satılan hayvanın farklı bölümlerinden olduğu için biraz sert olabiliyor. Genelde Ramazan’da vatandaşlarımız sofralarında kilosu 550 TL olan pastırmalarımızdan tüketiyorlar” diye konuştu.

Güzel, Ramazan’da sofralarda pastırmanın az da olsa bulunması gerektiğini söyleyerek, “Ramazan’da bizim işlerimiz daha yoğun olur çünkü pastırma artık bir kültür haline geldi. Ramazan’da pastırma ve sucuk içi daha fazla tüketilmeye başlanıyor. Bu sebeple de işlerimizde Ramazan’da bir hareketlilik başlıyor. Dediğimiz gibi artık sofraların vazgeçilmezi haline geldi pastırma ve sucuk. Vatandaşlarımıza her zaman söylüyoruz, çok alınmasına gerek yok bunların. ‘Kilosu çok pahalı’ algısı oluşturmaya gerek yok. Sofralarını şenlendirecek şekilde 250 - 300 gram da alınabilir. Fakat Ramazan’da sofralarda kesinlikle eksik edilmemesini öneriyorum” ifadelerini kullandı.