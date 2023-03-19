banner611

banner610

Son Dakika

Park Yandı, Oyuncaklar Kül Oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir parkta yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası parkta bulunan oyuncaklar kül oldu.

KAYSERİ 19.03.2023, 15:03
Park Yandı, Oyuncaklar Kül Oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir parkta yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası parkta bulunan oyuncaklar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak’ta bulunan bir parkta yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, parkta bulunan oyun grupları ise kül oldu.

Olayın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner612