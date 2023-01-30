Özhaseki, gönüllü kuruluşlarla buluştu

Kayseri’de bulunan Gönüllü Kültür Teşekküllerine bağlı sivil toplum kuruluşları, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Özhaseki ile istişare toplantısında buluştu.

Yapılan buluşmaya, 70’e yakın gönüllü kuruluşa bağlı sivil toplum temsilcisi ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı. Atlas Eğitim Kurumlarının ev sahipliği yaptığı toplantı, dostluk ve istişare ortamında gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşma yapan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, ev sahipliği için Atlas Eğitim Kurumlarına, davetlerine icabeti için de Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti. Taş konuşmasının devamında 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomiden bayındırlığa, ulaşımdan savunmaya, dünya barışına katkıdan siyasete kadar birçok konuda güzel hizmetler ortaya konduğunu söyledi. Taş, bu hizmetlerin yanında adalet, kültür, eğitim ve siyasette kuşatıcı üslup konusunda eksikler kaldığını bildirdi.

28 Şubat mahpusları, Sivas davası mahpusları, Uludere katliamı, Eşref Bitlis ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastlerinin faillerinin bulunması konusunda beklentilere cevap verilemediğini bildirdi.

Buluşmada geçmişten bugüne Türkiye siyaseti ve siyasette yaşananlar hakkında misaller vererek öz bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, davet için Gönüllü Kuruluşlara çok teşekkür ettiğini bildirdi. Fidancılıkta katma değer vergisinin düşürülmesi, mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması, KHK mağdurlarının göreve döndürülmesi, İklim değişikliği ve kuraklık tehlikesi dahil olmak üzere sorulan soruları da cevaplayan Özhaseki, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin Türkiye için olduğu kadar dünya siyaseti ve İslam dünyası için de önemli olduğunu bildirdi.

Dostluk ortamında geçen buluşma toplantı katılımcılarının topluca fotoğraf çektirmesi ile tamamlandı.