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Nisa Özsoy snowboard da Develi’nin adını dünyaya duyurdu
TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU SNOWBOARD MİLLİ TAKIMI SPORCUSU NİSA ÖZSOY AVUSTURYA VİLLACH-GERLİTZEN’DE FIS SL YARIŞLARINDA 3’ÜNCÜLÜK ELDE ETTİ.
KAYSERİ 27.03.2023, 15:21
Gerlitzen’de FIS SL yarışlarında 3’üncülük elde etti.
Japonya, Polonya, Kore, Avusturya gibi güçlü ülkelerin katıldığı Avusturya Villach-Gerlitzen’de FIS SL yarışlarında Türkiye’yi kadınlar kategorisinde Nisa Özsoy temsil etti. Milli sporcu Nisa Özsoy FIS SL yarışlarında 3’üncülük elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan, bu derece Türkiye’de kadınlar kategorisinde en yüksek puan olarak tarihe geçti.