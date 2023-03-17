Minik güreşçiler madalyalarını aldı

Küçükler Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Grekoromen Güreş Müsabakaları Talas Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Büyük ilgi gösterilen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi.