Melikgazi birçok mahallede yaya kaldırımı, otopark ve çevre düzenleme çalışması yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılı ilkbaharında birçok mahallede yaya kaldırımı, otopark ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştireceklerini söyledi.

Mahallelerde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları neticesinde yollarda yeniden bakım ve onarım yapıldığı hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ’’Melikgazi her geçen gün düzenli ve imarlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Gelişen ve büyüyen semtlerde yeni yollar açılmakta veya var olan yolları da genişletiyoruz. Sezonun başlamasıyla aciliyeti olan mahallelerin önceliğine göre yaya yolu, otopark ve çevre düzenlemesi çalışması yapılmak üzere ihale bölge böle ihaleye çıkıyoruz. Esentepe, Eğribucak, Altınoluk, Gesi, İldem, Mimarsinan, Germir, Yıldırım Beyazıt ve Köşk Mahallelerinde yapılacak çalışma ile bu semtlerin çehresi değişecektir” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Gelişen bu alanlarda otopark önemli çünkü yerleşim alanları her gün artmaktadır. Bu çalışmamız yapılan işin daha sağlam olması için diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirilecektir. Yapılan çalışmalarımız bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.