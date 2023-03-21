KVK Midi Kızlar’da İl Birincisi Oldu

Kayseri Voleybol Kulübü, Midi Kızlar kategorisinde il birincisi oldu.

Voleybol İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Midi Kızlar Voleybol müsabakaları sona erdi. Antrenör Seher Şahin gözetiminde müsabakalarda yer alan Midi Kız Takımı, oynanan karşılaşmaların ardından şampiyon oldu. Şahin ve öğrencileri, final müsabakasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Kayseri Voleybol Kulübü, aldığı şampiyonlukla Türkiye genelinde yapılacak olan grup müsabakalarında Kayseri’yi temsil edecek. Grup müsabakalarının bir ayağı da Kayseri’de yapılacak. Müsabakaların yapılacağı tarih ise önümüzdeki günlerde belli olacak.