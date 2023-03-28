Kocasinan’ın iftarına 4 bin 500 kişi katıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar sofrasının ilki Yenimahalle’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı iftar programında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, binlerce kişinin katıldığı iftar programlarının Kocasinan ile özdeşleştiğini belirterek, iftar vaktinin feyzini Kayserililerle yaşamanın huzur verici olduğunu söyledi.

Yenimahalle’de binlerce kişinin katıldığı iftar programında masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kayserililer, ezan saatini tasavvuf musikisi dinleyerek bekledi. Birlik ve beraberlik mesajların verildiği iftar, havadan drone ile görüntülendi. Renkli görüntülerin oluştuğu iftar programında, hep birlikte aynı sofrada oruçlar açıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar; “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftarımızın ilkini, Yenimahalle’mizde gerçekleştirdik. Havaların güzel olmasıyla Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen bu gibi iftarlarımızı, diğer mahallelerimizde de yapacağız ve hemşerilerimizle bir arada olacağız. Sofralarımız, paylaştıkça bereketleniyor. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize ve Türkiye’mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını Kayserililerle yaşamanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.