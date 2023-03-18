Kızılay Talas Şubesi Bağışları Depremzedelere Ulaştırıyor

Kızılay Talas Şubesi, bağışları afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Kızılay Talas Şubesi de, bağışları depremzedelere ulaştırıyor. Depremzedelerin gıda ve ihtiyaç malzemelerini temin eden Kızılay Talas Şubesi, yardımlara devam ediyor.