Kayserispor’dan Kadın Milli Takıma 3 isim

U17 Kadın Milli Takımının Kuzey irlanda ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçına Kayserispor’dan 3 futbolcu davet edildi.

U17 Kadın Milli Takımının 24 Mart günü Antalya’da Kuzey İrlanda ile oynayacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Kayserispor’dan da Zeynep Bilir, Mualla Karanfil ve Canset Yiğit aday kadroya alındı.