Kayserispor’da Bilal oynayacak

Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, yarınki maçta kalede Bilal Bayezit’a görev verecek.

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Karagümrük maçında kalede Bilal Bayezit’a görev verecek. Defans bloğunda Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Majid Hosseini, Attamah, orta alanda Kemen, Emrah Başsan, Carlos Mane, Bernard Mensah, Ali Karimi, forvette ise Mame Tiam’ın oynaması bekleniyor.

Sakatlığı devam eden Carole ile Alanyaspor maçında yediği goller sonrasında eleştiriler alan ve morali bozuk olan Cenk Gönen ise Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmedi.