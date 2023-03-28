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Kayseri’nin ‘efeleri’ düşme hattında
EFELER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN VE LİGDE İSTEDİĞİ GALİBİYETİ BİR TÜRLÜ ALAMAYAN DEVELİ BELEDİYESPOR, DÜŞME POTASINA GİRDİ.
KAYSERİ 28.03.2023, 12:07
Efeler Ligi’nde mücadele eden ve ligde istediği galibiyeti bir türlü alamayan Develi Belediyespor, düşme potasına girdi.
Develi Belediyespor, Efeler Ligi’nin 23. haftasında sahasında İzmit temsilcisi Arkas’ı konuk etti. İlk seti 25-22 kazanan ancak son 3 sette rakibine direnemeyen Develi Belediyespor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Ligdeki 23 karşılaşmadan sadece 4 galibiyet alan, 19 mağlubiyeti bulunan Develi Belediyespor, 24. hafta karşılaşmasında Belediye Plevne’ye konuk olacak.