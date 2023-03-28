Kayseri’nin ‘efeleri’ düşme hattında

Efeler Ligi’nde mücadele eden ve ligde istediği galibiyeti bir türlü alamayan Develi Belediyespor, düşme potasına girdi.

Develi Belediyespor, Efeler Ligi’nin 23. haftasında sahasında İzmit temsilcisi Arkas’ı konuk etti. İlk seti 25-22 kazanan ancak son 3 sette rakibine direnemeyen Develi Belediyespor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Ligdeki 23 karşılaşmadan sadece 4 galibiyet alan, 19 mağlubiyeti bulunan Develi Belediyespor, 24. hafta karşılaşmasında Belediye Plevne’ye konuk olacak.