Kayserili Milli Sporcudan Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan madalya

Kayserili Güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan ve Türkiye’yi temsil eden Kayseri THOM ve Şekerspor sporcusu Abdullah Toprak, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.