Kayserili bisikletçiler şampiyonada şehirlerini temsil edecek
KAYSERİ ŞEHİT NECMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU İLE OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ, TÜRKİYE OKULLAR ARASI BİSİKLET ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDECEK.
KAYSERİ 05.06.2023, 09:45
Kayseri Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi, Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edecek.
Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Bisiklet takımları Türkiye Okullar Arası Bisiklet Şampiyonası’na katılmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden uğurlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edecek takımlara başarılar diledi.