Kayseri Sanayiciler Derneği genel kurula gidiyor

Kayseri Sanayiciler Derneği, 2020-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30 Mart 2023 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Kayseri Sanayiciler Derneği tarafından olağan Genel Kurul ile ilgili yapılan duyuruda, “Derneğimizin 2020-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.03.2023 tarihinde, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayser adresinde saat 13:30’da, gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

2020-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi ise; Açılış ve yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 2020-2022 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının, Denetim Kurulu Raporlarının ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun 2020-2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi şeklinde olacak.