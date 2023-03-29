Kayseri Basketbol İl Temsilcisi’nden destek çağrısı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yarın normal sezonun son maçına çıkacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı için İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, taraftar desteği istedi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sıkıntılı bir sezon geçiren Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ligde kalıp kalmayacağı yarın oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçından alacağı skora bağlı. B maçtan alınacak sonuca göre ikili veya üçlü averaj ile ligde kalıp kalmayacağı netleşeceği Kayseri temsilcisi için Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, destek istedi. Sağlam, “Kayseri Basketbolunu yıllardır en üst düzeyde temsil eden , Kadın basketbol takımımızın, yarın hayati önem taşıyan bir müsabakası var. Bu müsabakada hepimizin desteği gerekli. Olumsuz bir sonuçta, kaybedeceğimiz değerin farkına önceden varalım. Bir çok talihsizlikle uğraşılan bu sezonu atlatabilirsek , seneye eski günlerimize dönecek bir yapı için var gücümüzle çalışacağız. Basketbolu bilen , takımına desteğini maç sonuna kadar sağlayacak, kalabalık bir taraftar grubu, her zaman itici güç olmuştur. Olumsuz bir durumda, yeniden süper ligde bir takıma sahip olabilmek çok zor bir süreç. Durumlarınızı ayarlayınız ve maçta tribünlerdeki yerinizi alınız” açıklamasında bulundu.

Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi maçı yarın Kadir has Spor Salonu’nda saat 17.00’da oynanacak.