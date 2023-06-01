Kayseri 2. Amatör Küme’de son 2 hafta
KAYSERİ ŞEKER 2. AMATÖR KÜME'DE A, B, C VE D GRUPLARINDA DÜN OYNANAN 8. HAFTA KARŞILAŞMALARI İLE GERİDE KALDI.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de A, B, C ve D gruplarında dün oynanan 8. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de son 2 haftaya girildi. Hafta içi mesaisinde dün ligin 8. hafta müsabakaları oynandı. Oynanan 6 müsabakada 37 gol atıldı. Develi Erciyesspor ile Yıldırım Beyazıt Şafakspor takımları arasında oynanan maçta toplam 12 gol atılırken, bu müsabaka 8. haftanın en gollü karşılaşması oldu. Ligin 8. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. 8. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:
Yeni Esenspor 4-1 Sümerpsor
Develi Erciyesspor 9-3 Y. B. Şafakspor
Pınarbaşı Belediyespor 0-1 Y. M. Y. Ufuklarspor
Kalespor 6-3 Fevzi Çakmakspor
Cırgalanspor 3-1 Büyüleyenspor
Sarız Anadoluspor 4-2 Güneşli Gençlikspor
Talas İdman Yurdu 3-0 A.Kızılırmakspor (Hükmen)
Yeşilhisar Belediyespor 3-0 Kuşçu Mithatpaşaspor (Hükmen)