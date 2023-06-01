Kayseri 2. Amatör Küme’de son 2 hafta

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de A, B, C ve D gruplarında dün oynanan 8. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de son 2 haftaya girildi. Hafta içi mesaisinde dün ligin 8. hafta müsabakaları oynandı. Oynanan 6 müsabakada 37 gol atıldı. Develi Erciyesspor ile Yıldırım Beyazıt Şafakspor takımları arasında oynanan maçta toplam 12 gol atılırken, bu müsabaka 8. haftanın en gollü karşılaşması oldu. Ligin 8. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. 8. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Yeni Esenspor 4-1 Sümerpsor

Develi Erciyesspor 9-3 Y. B. Şafakspor

Pınarbaşı Belediyespor 0-1 Y. M. Y. Ufuklarspor

Kalespor 6-3 Fevzi Çakmakspor

Cırgalanspor 3-1 Büyüleyenspor

Sarız Anadoluspor 4-2 Güneşli Gençlikspor

Talas İdman Yurdu 3-0 A.Kızılırmakspor (Hükmen)

Yeşilhisar Belediyespor 3-0 Kuşçu Mithatpaşaspor (Hükmen)