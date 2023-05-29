Kayseri 2. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3- Develi Belediyespor: 0
KAYSERİ ŞEKER 2. AMATÖR KÜME C GRUBU LİDERİ YENİ ESENSPOR, LİGİN 7. HAFTASINDA DÜN OYNADIĞI MAÇTA DEVELİ BELEDİYESPOR'U 3-0 YENEREK 6'DA 6 YAPTI VE GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu lideri Yeni Esenspor, ligin 7. haftasında dün oynadığı maçta Develi Belediyespor’u 3-0 yenerek 6’da 6 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, İbrahim Bayram xx, Ali Yıldız xx
Yeni Esenspor: Baykal Altay xx, Engin Üçel xx, Emre Akyüz xx, Samet Can xx, Ahmet Turan Özbek xx, (Orhan Ş. x dk.85), Eser Şengil xx, (Furkan K. x dk. 63), Osman Turan xx, (Ahmet x dk. 51), Gökhan Yeşilbaş xx, Fırat Turgut xx, (Yusuf Soysal x dk. 46), Furkan Karakaya xx, (Mahmut Yavuz x dk. 63), Saffan Karasu xx
Develi Erciyesspor: Abdullah Kaya x, Zeki Özsoy x, Samet Özdemir x, (Karam Y. X dk. 70), Muhammed Mustafa Koyuncu x, (Enes K. x dk. 46), Emre Akgöz x, Ramazan Sinanoğlu x, (Halil x dk. 85), Atakan Katırcı x, (Mustafa x dk. 46), Emre Özsümbül x, Alparslan Faruk Arslan x, Arif Toker x, Furkan Akmaz x, (Yusuf K. x dk. 82)
Goller: Furkan Karakaya (dk. 20), Gökhan Yeşilbaş (dk. 71), Ahmet Turan Özbek (dk. 81) (Yeni Esenspor)