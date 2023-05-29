Kayseri 2. Amatör Küme: Kalespor: 4 - Y.M.Y. Ufuklarspor: 3

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu’nda ligin 7. haftasında Kalespor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı zorlu doksan dakikada, kazanan 4-3’lük sonuçla Kalespor oldu. İki takımda karşılaşmayı 10’şar kişi tamamladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Barışcan Ateş xx, Bekir Kalkanlı xx

Kalespor: Özgür Arslan x, Bahadır Söylemez xx, Serhat Sarıbuğa xx, Mustafa Karakavak xx, Altuğ Karahançer xx, Erhan Vurdem xx, Serkan Tamer xx, Mehmet Kurtuluş xx, Murat Uyanık xx, Avni Can xx, Emre Toprak xx

Y.M.Y. Ufuklarspor: Göksel Arslan x, Yusuf x, M. Ali Ekinci x, Bayram Toy x, Serhat Özdemir x, S. Ali Bozdağ x, Samet Yıldırım x, Ali Osman x, Abdullah Koçer xx, Emre Özyaşar x, Osman x

Gol: Avni Can (dk. 10), Emre Toprak (dk. 30), Murat Uyanık (dk. 83), Serkan Tamer (dk. 85) (Kalespor), Abdullah Koçer (dk. 25, 57, 72) (Y. M. Y.Ufuklarspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Karakavak (dk. 70) (Kalespor), Emre Özyaşar (dk. 70) (Y.M.Y. Ufuklarspor)