KAYMEK’in ödüllü projesi ‘Değer Gençlik’ zirvede

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Değer Gençlik Projesi’nde öğrencilere yönelik Erciyes Kayak Merkezi gezisi düzenlendi. Zirvede kayak yapan gençler, gondol keyfi de yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından ’Değer Gençlik, Gençliğe Değer’ sloganıyla geçtiğimiz dönem hayata geçirilen Değer Gençlik Projesi, eğitim faaliyetlerine devam ederken, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı verecek etkinlikler de yapıyor. Bu çerçevede Değer Gençlik Merkezi öğrencileriyle birlikte şehrin sembolü Erciyes Dağı’na gezi düzenlendi. Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapan öğrenciler, gondola binerek zirve heyecanı da yaşadı.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine önem veren, bu tür gezilerle de onların yanında olan KAYMEK, alanında uzman eğitmenlerle ve yenilenen içerikleriyle Değer Gençlik Projesi’ni aralıksız sürdürüyor.

Proje çerçevesinde, Kişisel Gelişim Atölyesi, Teknofen Atölyesi, Çevrimiçi Atölyesi, El Emeği Göz Nuru Atölyesi, Değerler Atölyesi ve Seçmeli Atölye olmak üzere atölyelerde onlarca farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerle gençlerin geleceklerine değer katarak teknofest ruhu diri tutulmaya devam ediliyor.