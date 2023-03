Karaoğlu Adaylığını Açıkladı

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili aday adaylığını açıkladı.

CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıklayan Dr. Sema Karaoğlu; "Çalışan, kadın, anne, hekim olarak ve uzun yıllardır sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak şehrimizdeki sıkıntıları her açıdan, her seviyeden görmüş, yaşamış biriyim. 34 yıl Kayseri’de on binlerce hastanın derdine derman oldum. Sivil toplumda binlerce kadının hayatına dokundum. Hipokrat yemini etmiş bir hekim olarak kimseyi ayırt etmeden tedavi ettim. Şimdi de şehrimizin sorunlarını çözmeye talibim" dedi.

"Hedeflere ulaşılabilmek için karar verme mekanizmalarında, temsil makamlarında olmam gerekiyor"

Kayseri için çalışacağına, sorunları çözmek için elinden gelen tüm gayreti göstereceğine söz veren Karaoğlu; "34 yılda Kayseri’de 3 evlat dünyaya getirip yetiştirmiş kendini bu şehrin öz evladı olarak gören ben, Kayseri’de kaplumbağa hızıyla giden yatırımlara hız vermek sorunları çözmek, onları atağa kaldırmak için adayım. Tüm açık alanlarda kuş cıvıltılarının olduğu, ağaçların yapraklarının hışırtısıyla kulakların dolduğu , evlerden çocuk kahkahalarının yükseldiği, alanları öğrencilerin doldurduğu, kadınların iş dünyası ve temsil makamlarında yeterince yer aldığı, şiddetin bittiği, İstanbul sözleşmesinin tekrar yürürlüğe girdiği, bilimin hakim olduğu, engellilerin eşit olarak yaşam hakkına kavuştuğu, dilsiz canlıların ve doğanın korunduğu beşeri kaynaklara değer verilen, betona esir olmayacağımız bir hedefle yola çıkıyorum. Biliyorum ki; bu hedeflere ulaşılabilmek için karar verme mekanizmalarında, temsil makamlarında olmam gerekiyor. Bundan dolayı sizlerin vekilliği için aday olmaya karar verdim. Sizin sesiniz, sizin vekiliniz olmak için CHP den aday adaylığımı açıklıyorum. Milletimizin, halkımızın hepimizin iyileşmeye ihtiyacı var. Kadın elinin mahareti, bir annenin şefkati ve bir hekimin tedavi becerisiyle sorunları çözmeye talibim. Başta cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, örgütümüze, gençlik ve kadın kollarına, tüm kadrolarına, geçmişte emek verenlere, STK temsilcilerine, sevenlerime, her daim yanımda olan elimi tutan çok değerli eşime, canım evlatlarıma, gelinime, damadıma, basın emekçilerine ve siz değerli dostlarıma şikayet etmeden Kayseri için çalışacağıma, sorunlarınızı çözmek için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime hak hukuk ve adaletten ayrılmayacağıma, ehliyet, liyakat ve sadakati şiar edineceğime namusum üzerine söz veriyorum" ifadelerini kullandı.