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Karabörk ve Erşan anneleri ‘uyuşturucu’ konusunda bilgilendirdi
KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KAMİL KARABÖRK VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN, ANNE VE ANNE ADAYLARI ‘UYUŞTURUCU’ KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ.
KAYSERİ 29.05.2023, 18:22
Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, anne ve anne adaylarını ‘uyuşturucu’ konusunda bilgilendirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Geriatri Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte İl Müdürleri Karabörk ve Erşan, annelere ve anne adaylarına uyuşturucu ve uyarıcı maddenin zararlarından bahsederek, çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmak için ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verdi.