Hurda otobüsten doğal afet konaklama aracına

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 2 yıl önce hayata geçirilen ve afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için hurda otobüsten tasarlanan afet aracı, 17 gün boyunca itfaiye ekiplerine hizmet etti.

2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için hurda bir otobüs, doğal afet konaklama aracına dönüştürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgede görevlendirildiğini hatırlattı. Deprem bölgesinde aynı zamanda afet aracının kriz yönetimini de kolaylaştırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Mobil konaklama afet aracımız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde görevlendirilen personelin afet bölgesinde yemek, barınma, konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sağladı. 17 gün boyunca ekiplerimize, afet aracında daha sağlıklı bir biçimde konaklama imkânı oluşturuldu” dedi.

Proje tasarımının tamamen yerli ve milli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, su deposu, lavabosu, tuvaleti, banyosu, yatakları, mutfağı, dinlenme ortamı ve direksiyon yanındaki yardımcı şoförüyle birlikte afet aracı sayesinde ekiplerin, bölgede daha aktif bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Konforlu bir şekilde hizmet verme mantığı içerisinde bir çalışma yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, aracın içerisinin, personelin mevcut şartlarda ihtiyacını giderebilmesi adına, yemek ihtiyacı için mutfak, dinlenmeleri için ranzalar, duş ve lavabo ihtiyaç yerleri, televizyon, klima gibi birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde oluşturulduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, afet aracının içerisinde, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinası, mikrodalga fırın, klima, ranza, klozet ve banyo takımı olacak şekilde dizayn edildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, kahraman itfaiye ekiplerinin deprem bölgesinde 13 araç, 71 personel ile arama kurtarma çalışmalarında 37 vatandaşı sağ kurtardığını da sözlerine ekledi.