Eskil Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 4
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Eskil Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Eskil Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.
Stat: Aksaray Sentetik Saha
Hakemler: Enes Ahi xx, Hakan Adıyaman xx, Abdulkadir Yıldız xx
Eskil Belediyespor: Abdussamet Akkoyun x, Umut Gürkan Kara x, Şevket Enes Şensoy x, Erden Tomarza x, Ahmet Tarık Düşünceli x (Cemil Karakum Dk.56 x), Birkan Bakacak x, Berkcan Yeşildağ x, Mehmet İncesu x (Mehmet Güneş Dk.62 x), Mehmet Becerir x (Buğra Köprübaşı Dk.45 x), Yasin Güvenoğlu x (Mustafa Kaş Dk.46 x), Ali Kale x (Hazar Toprak Dk.62 x)
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir xx, Erkan Kapar xx (Emincan Konuk Dk.85 ?), Kadir Doğukan xx, Ömer Çoban xx, Ahmet Şahbaz xx, Osman Buğra Uysal xx, Canberk Soykuvvet xx (Arda Saltan Dk.74 x), Ercan Çifci xx (Mustafa Kaya Dk.80 x), Alperen Topçular xx (Bahtiyar Dolma Dk.74 x), Oğuz Saltabaş xx, Akın Arıcan xxx (Emir Yıldırım Dk.80 x)
Goller: Hazar Toprak (dk. 90+3) (Eskil Belediyespor), Akın Arıcan (Dk.11, 12, 56 ve 68) (Talasgücü Belediyespor)
Kırmızı Kart: Erden Tomarza (Dk.69) (Eskil Belediyespor)