Ercan Sarıkaya: “Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı”

Kayseri’de AB-Türkiye mali işbirliğiyle finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı ile kurulan MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisi Projesi çerçevesinde çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla ‘Su Bazlı Boya Farkındalık Artırma Çalıştayı’ yapıldı. Çalıştayda konuşan MOBİBOYA Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya insanların artık doğa ile barışmak istediğini söyleyerek; “Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı” dedi.

Düzenlenen çalıştaya MOBİBOYA Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, yurt içinden ve yurtdışından gelen firma temsilcileri, akademisyenler ve konuşmacılar katıldı. Kayseri’nin mobilya sektörünün açık ara lideri olduğunu söyleyen MOBİBOYA Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; “Ülkemizden ve yurtdışından çalıştayımıza iştirak eden kıymetli misafirlerimiz, Türkiye’nin en büyük su bazlı boyama tesisi olan ve Avrupa Birliği fonlarıyla Kayseri’ye kazandırdığımız MOBİBOYA Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisimizin gerçekleştirdiği Çalıştayımıza hoş geldiniz. Sizleri Mobilya Sektörünün anavatanı olan Kayseri’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kayseri için mobilya sektörünün anavatanı ya da başkenti yakıştırması yapıyoruz, çünkü bu şehir sektörün açık ara lideri konumundadır. Ülkemiz mobilya sektörünün süper liginde yer alan 20 mobilya üreticisinden 11’i Kayseri’dedir. Futbol süper liginde İstanbul’un yeri ne ise mobilya sektöründe de Kayseri’nin yeri odur, hatta daha ileri noktadadır. Türkiye’de üretilen 2 sandalyeden 1’i, 10 kanepeden 7’si, 2 yataktan 1’i Kayseri’de üretilmektedir. Mobilyada bu denli önemli olan şehrin; sektöre değer katacak ve mobilya sektörünü geleceğe taşıyacak tesislere de ihtiyacı olduğundan hareketle MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisini ülkemize kazandırdık. MOBİBOYA’da sıfır atık ve yüzde 100 verimlilik anlayışı vardır. Tesis son derece teknolojik bir tesistir ve tüm boyama işlemleri akıllı robotlarla gerçekleştirilmektedir. MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisimizin sektör için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünya hemen hemen her sektörde farklı bir yöne evrilmektedir. Kıymetli yazarlarımızdan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bir sözü var. Diyor ki, "Uygarlık, insanlarla doğanın arasını açmıştır.” İlk sanayi devriminde su ve buhar gücü ile mekanik sistemler kullanılıyordu. Elektriğin gücü ile ikinci sanayi devrimi başladı. Ardından elektronik devreye girdi ve dijital sistemlerin de yer aldığı üçüncü sanayi devrimine geçildi. Endüstri 4 ile otomasyon, akıllı üretimler gibi farklı tekniklerle tanıştık ve tanışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sarıkaya artık fiyat ve kalite dışında çevreci yaklaşımların da sergilendiğini söyleyerek; “Üretimde ve hayatın her alanında uygarlığın gereği olan bu gidişat maalesef değerli yazarımızın da ifade ettiği gibi doğa ile bizlerin arasının açılmasına sebebiyet verdi. MOBİBOYA ve farklı sektörlerdeki benzer tesisler doğa ile aramız açılmadan uygarlığımızı sürdürebileceğimizi gösteren önemli bir yatırımdır. Gelecekte bu ve benzer yatırımların sayısı artacaktır, artmalıdır. Doğa ile barışmak isteyen insanlık artık aldığı ürünlerde kalite ve fiyat dışındaki unsurlara da dikkat etmeye başladı. Bu unsurların başında da çevreci yaklaşımlar geliyor. Bugün, Avrupa’nın bazı ülkelerinde çevreci köyler, kasabalar kurulmaya başladı. Bu kasabalardaki evlerin ve evlerin içinde yer alan eşyaların yapımında doğaya zararlı hiçbir madde kullanılmıyor. Bu yaklaşımlar hızlı bir şekilde artıyor. Ekonomisi geliştiği için daha fazla tüketen toplumlar; mobilya, çelik kapı ya da başka bir ürün alırken artık nasıl boyandığına da dikkat eder hale geldiler. Bu hassasiyete uygun ürününüz yoksa artık o pazarlara girme şansınız da olmayacak. Gelecekte bu yaklaşımlar daha da artacak ve su bazlı boyamanın önemi daha da iyi anlaşılacak. Dolayısıyla bu anlayışa uygun ürünler yapmak ve doğaya daha fazla duyarlı bireyler olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya’nın konuşmasının ardından konuşmacılar tarafından Global Trendlerin Üst Yüzey İşlemlerindeki Etkileri, İnovatif Ürün Geliştirme Süreçlerinde Yeşil Sistemler, Su-Bazlı Boyamanın Mobilya Sektörü Tasarımsal Üstünlüğü, Su-Bazlı Boyamanın Kalite Üstünlükleri, Tedarikçilerden Beklentiler ve Standartlar, Su-Bazlı Boyama Sistemleri ve Yeşil Kimya, AB Yeşil Mutabakatı ve Sanayiyi Bekleyen Etkileri, İnsan ve Çevre Sağlığı ile Su-Bazlı Boya Etkileşimi, Dış Ticarette Su Bazlı Boya Ürünleri, Trendler ve Pazar Yaklaşımları ve MOBİBOYA Su-Bazlı Boyama Uygulamaları ve Ürünlere Sağlanan Katma Değer konularında katılımcılara bilgiler verildi.