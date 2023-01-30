Develigücü: 0- Talasgücü Belediyespor: 0
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta ligin 14. haftasında Kayseri derbisinde Develigücü ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı’nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta ligin 14. haftasında Kayseri derbisinde Develigücü ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı’nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Burak Baş xx, Erdoğan Çak xx, Onur Han xx
Develigücü: Hamza Şavşet xx, Recep Coşkun xx, Mehmet Can Aslan xx, Semih Bağcı xx, Yusuf Tosun xx, Hakan Çıtak xx, Resul Ekrem Turhan x (Yahya Güngör dk.90 ?), Abdulkadir Dilekçi xx, Selim Başev x (Reşit Akbulut dk.72 x), Cihan Tan xx, Talha Reşat Bulut xx (İbrahim Aziz Kaplan dk.86 ?)
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir xx, Ömer Çoban xx, Ahmet Şahbaz xx, Emincan Konuk xx, Kadir Doğukan xx, Osmancan Uysal x (Ercan Çiftçi dk.66 x), Canberk Soykuvvet x (Erkan Kapar dk.90 ?), Emir Yıldırım x (Ramazan Taş dk.66 x), Bahtiyar Dolma xx, Mehmet Seçme x (Alperen Topçular dk.66 x), Oğuz Saltabaş x (Akın Arıcan dk.82 x)