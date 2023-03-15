Chanel Mokango Melikgazi Kayseri’de

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Chanel Mokango’yu kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı Chanel Mokango’yu transfer etti. Ligde son 5 maçtır galibiyete hasret olan ve küme düşme hattında yer alan sarı kırmızılılar için ligde kalan son 4 hafta büyük önem taşıyor.

2021 - 2022 sezonunda Elazığ İl Özel İdare forması giyen 34 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. Amerikalı oyuncu Kayseri’ye gelerek takıma dahil oldu ve hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Antalya Toroslar Belediyespor maçında forma giymesi bekleniyor.