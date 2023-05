Büyükşehir’in kitap okuma yarışması 3 Haziran’da yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) ikincisini düzenlediği, ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışması, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, kitap sevdalılarına yönelik ödüllü kitap okuma yarışması etkinliğini sürdürüyor. Geleneksel hale getirdiği yarışmalarla bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla düzenlenen yarışmanın 2’ncisini düzenleyecek. 21 Mayıs’ta başvuruları tamamlanan Kitap Okuma Yarışması’na kitapseverler yoğun ilgi gösterirken, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ’Yaban’ isimli kitabından yarışmaya katılmak için 1149, İskender Pala’nın ’Od’ isimli kitabından yarışmaya katılmak için ise 819 kişi başvuru yaptı.

Yarışma nasıl olacak?

Yarışmada, belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soru sorulacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 12.00’da ’Od’ isimli kitaptan, saat 14.00’te ise ’Yaban’ isimli kitaptan yarışma yapılacak. Kahoot sistemi üzerinden yapılacak olan yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yaparak ilk 3’e giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. Her iki kitap için de ödüller, birincilere 4 bin TL, ikincilere 3 bin TL ve üçüncü olan yarışmacılara 2 bin TL şeklinde olacak.

Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışmada, yarışmanın yapılacağı yer, tarih ve saat başvuru yapan kişilerin belirtmiş olduğu telefona, yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek. Yarışma esnasında web arama motorlarından kahoot.it yazarak yarışmaya bağlanılabileceği gibi yarışmacılara yarışma gününden önce kahoot’un uygulamasının da indirilmesi tavsiye ediliyor.