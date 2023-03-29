Büyükşehir’in 10’uncu kütüphanesi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelere bir yenisi daha ekleniyor. Kayseri’de 3 Nisan’da resmi açılışı yapılacak olan Halit Özkaya Kütüphanesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane sayısı 10’a yükseliyor.

Kayseri’nin şirin ve hayırsever ilçesi Hacılar’da hayırsever merhum Halit Özkaya adına Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği olarak yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla 3 Nisan 2023 tarihinde saat 13.30’da resmi olarak açılacak.

OKUYAN VE OKUTAN, KÜTÜPHANELER ŞEHRİ İDEALİYLE HAYATA GEÇİYOR

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri kütüphaneler şehri yapma ve ‘okuyan ve okutan şehir’ anlayışıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği sayesinde Hacılar ilçesinde hayata geçirilen olan Halit Özkaya Kütüphanesi, Kayseri ve Hacılarlı vatandaşlara hizmet verecek.

BÜYÜKŞEHİR’İN 10’UNCU KÜTÜPHANESİ, 11’İNCİ VE 12’NCİ DE YOLDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki 10’uncu kütüphanesi olan Hacılar’daki Halit Özkaya Kütüphanesi hizmete açılırken, 11’inci kütüphane olan Müzik Okulu ve Çocuk Kütüphanesi projesi de açılışa gün sayıyor. Öte yandan Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kazandırılacak olan halk kütüphanesi ile Büyükşehir’in Kayseri’deki kütüphane sayısı 12’ye yükselmiş olacak.

25 BİN BASILI KİTAP, 22 BİN E-KİTAP, 3 BİN SESLİ KİTAP VE 100 SÜRELİ YAYIN

Pazartesi günü resmi olarak açılacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın yer alırken, kütüphane, 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmetleri ile Kayseri halkına hizmet verecek.