Büyükşehir KAYMEK’ten Ramazan’a özel etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür sanatta marka kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Ramazan Ayı’na özel programında ‘Ramazan Etkinlikleri’ ile Kayserililerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde yılın her dönemi, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinliklerini de sürdüren KAYMEK, bu Ramazan Ayı’nda da çeşitli etkinlik ve aktivitelerle Kayserililerle bir araya gelecek.

KAYMEK, Kumsmall AVM’de düzenleyeceği ‘Ramazan Etkinlikleri’ programı ile vatandaşlara Ramazan’ın heyecanını yaşatacak. Ramazan Ayı boyunca sürecek etkinliklerde düzenlenecek KAYMEK’le Öğreniyorum, el sanatları workshopları, Çocuk şenliği ve Osmanlı Fotoğrafçılığı aktivitelerin yanı sıra vatandaşlar kurulan KAYMEK El Sanatları ürün satış standından da el emeği göz nuru eserleri satın alabilecek.

Kayserililer, düzenlenecek Workshoplar’de çeşitli el sanatlarını öğrenme şansı yakalarken, çocuklar da etkinlikte doyasıya eğlenecek.

KAYMEK, Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde 23 Mart-19 Nisan tarihleri arasında her gün yetişkin ve çocuklara Ramazan Ayı’nın sevincini akranlarıyla birlikte zengin ve eğlenceli içeriğe sahip etkinliklerde paylaşma fırsatı sunacak.