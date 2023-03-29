Büyükşehir, daha temiz Kayseri için "sıfır atık" çalışmaları ile dikkat çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları ile dikkat çekiyor.

30 Mart, Birleşmiş Milletler’in (BM) resmen kabul ettiği Dünya Sıfır Atık Günü olarak kutlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları ile sadece Kayseri’de değil, tüm Türkiye’de dikkatleri üzerine çekiyor. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’na bağlı, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü birimleri bu çerçevede geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, kentteki atıkların, şehrin farklı noktalarında çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, hızlı ve ekonomik bir şekilde bertaraf edilmesi için birçok çalışma yürütürken, bu çerçevede 2022 yılı içerisinde 40 milyon kw saat elektrik üretildi, böylelikle 20 milyon metre küp metan gazının doğaya salınımı engellendi.

DÖKÜLEN YAPRAKLAR, GERİ DÖNÜŞÜMLE GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

1 yıl içerisinde 350 bin ton evsel atığın bertarafını sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Türkiye’ye örnek olan çok önemli bir çalışmaya imza atarak, park, bahçe ve refüjlerde toplanan yapraklar gibi bitkisel atıkların Kompost Tesisleri’nde işlenerek, gelecek güz döneminde gübre olarak kullanılmasını sağlıyor.

Evsel katı atık düzenli depolama sahasında, enerji santralinde ortaya çıkan 60 derece sıcaklığındaki suyu 10 bin metrekare alana kurulu serada kullanarak topraksız tarımla yıllık 500 bin kilogram domates üretiliyor.

Ayrıca, 8 ilçenin faydalandığı 65 milyon TL maliyetle Bünyan ve Develi ilçeleri sınırlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Katı Atık Transfer İstasyonu ile de evsel nitelikli atıklar, katı atık düzenli depolama tesisine naklediliyor.

KAYSERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM VE AZALTIM EYLEM PLANI HAZIRLADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı hazırlandı. Kayseri İDEP İklim Hareketi projesi, iklim tehlikelerine karşı daha dirençli, karbon nötr ve daha sürdürülebilir bir kent yaşamını hedefleyen planlı bir eylem programını içeriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan 706 adet sağlık kuruluşundan kaynaklanan tıbbi atıklar da toplanırken, sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf ediliyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hizmet binasında örnek belediyecilik sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında sıfır atık belgesi almıştı. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri ve talep eden kamu kurumlarına ofis içi sıfır atık toplama takım desteği veriyor.

METAN GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yakından takip ettiği ve ekonomi, çevre ve atık yönetimi gibi başlıklarda Kayseri’yi yakından ilgilendiren 4.5MW Beydeğirmeni Biyogaz Santrali’nde metan gazından elektrik üretiliyor. Tesis, elektrik üretiminin yanı sıra çevre kirliliğini de önlüyor.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü yönetmeliği gereğince 4 adet depolama sahası da işleten Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 2 bin 500 adet Yapı Ruhsatlı işletme için 3 milyon metreküp kazı, 1,5 milyon metreküp de dolgu izni veriyor.

Şehir genelindeki, kaldırımları, kilit parke, bordürleri ve oradan çıkan malzemeleri geri dönüşüm mantığı ile ayrıştırarak, yine Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi (YAKTAŞ) tesislerinde satışı gerçekleştirilerek, geri dönüşüme de katkı sağlanıyor.