Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta 15. hafta hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta 15. hafta maçları, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Oynanacak 6 müsabakayı yönetecek hakemler ise açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 6. Grup’ta oynanacak 6 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor: Cihad Sizer

Eskil Bel.spor-Ankara TKİspor: Yunus Çinikaya

Yozatspor 1959-Develigücü: Feyyaz Arıcı

Talasgücü Bel.spor-Mucurgücü: Turan Çakıl

Niğde Bel.spor-Osmancık Bel.spor: Betül Baykan

Sincan Bel.spor-Yahşihanspor: İsa Mammadov