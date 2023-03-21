Talasgücü Belediyespor’un forvet futbolcusu Akın Arıcan, Eskil Belediyespor maçında attığı 4 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor’un deplasmanda Eskil Belediyespor’u yendiği maçta forvet futbolcusu Akın Arıcan 4 gol birden attı. Sahaya ilk on birde çıkan ve 80 dakika sahada kalan Akın Arıcan, maçın 11, 12, 56 ve 68. dakikalarda topu rakip ağlara gönderen isim oldu.

Eskil Belediyespor karşısında 4 golle takımını galibiyete taşıyan Akın Arıcan, bu sezon ligde 6 gole imza attı.