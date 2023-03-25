Başkan Varol: "Hulusi Akar Paşa olmasaydı TUSAŞ olmazdı"

Kayseri Makina Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol; gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin Acil Afet Eylem Planı’nın olmadığını söyleyen Başkan Varol; Makina Mühendisleri Odası olarak hazırladıkları raporla ise Talas Belediyesi hariç kimsenin ilgilenmediğini söyledi.

Kayseri’nin Afet Eylem Planı’nın olması gerektiğini aktaran Başkan Varol; "Raporda belirttiğimiz gibi Kayseri’nin Acil Afet Eylem Planı’nın olması gerekiyor, sadece deprem için değil. Kamuoyunda bizim raporumuzdan için ’Ürküten Rapor’ gibi oldu. Sadece bizim oda başkanlarımızın şahsi görüşü olarak algılandı. Böyle bir şey yoktu. Biz, o raporda tamamen bilimsel çalışmalara yer verdik. Amacımız ürkütmek değildi. Görünene bakıldığında, bir koordinasyon eksikliği varsa Kayseri’nin Acil Afet Eylem Planı yok demektir. Sadece deprem için değil, bütün afetler için Kayseri’nin Acil Eylem Planı olması gerekiyor" dedi.

"Talas Belediyesi hariç kimse ’bu nedir’ diye sormadı"

Oda olarak hazırladıkları raporla Talas Belediyesi hariç hiçbir kurum ya da kuruluşun ilgilenmediğini ifade eden Başkan Varol; "Eksikliklerin giderilmesi için Afet Raporu hazırladık. Bu raporda da bize dönen herhangi ilgili kamu kurum ve kuruluşu ya da yerel idare olmadı. Sadece Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın haricinde bize ’bu raporda ne anlattınız’, ’ne yapılması gerekiyor’ diyen herhangi bir kamu kurumu olmadı. Bizim raporumuz ürkütmek için değildi. Kayseri’nin depreme dirençli bir kent olabilmesi, böyle bir kent inşa edilebilmesi için neler yapılması gerekenleri yazdık. Depreme dirençli bir kenti nasıl inşa edebilirizin raporuydu bu" ifadelerini kullandı.

"Bakan Hulusi Akar sayesinde Kayseri’ye TUSAŞ gelecek"

Düzenledikleri Savunma Sanayi Sempozyumu ile Kayseri’deki yaklaşık 20 firmanın savunma sanayindeki büyük firmalarla anlaşma yaptıklarını kaydeden Varol ayrıca; Kayseri’de TUSAŞ’a ait bir fabrikanın da açılması için proje yapıldığını aktardı. Başkan Varol; "Kayseri ve civarındaki firmalarla büyük savunma sanayi firmalarını bir araya getirdik. Firmaların üst düzey yöneticileriyle buradaki firmalar görüşmeler yaptı. Kayseri’deki 20’nin üzerinde firma savunma sanayindeki büyük firmalarla anlaşma yaptı TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, ASPİLSAN ile. En güzel sonucu da şuanda TOMTAŞ ile beraber başlayan TUSAŞ’ın belli bir üretiminin Kayseri’ye getirilmesi çalışmaları var. Kayseri; metal işleme, döküm, bilişim teknolojileri, kablo üzerine firmalar savunma sanayine hizmet verebilecek kapasitede. Savunma sanayinin de Kayseri’den yeterli payının alması gerekiyor. Savunma sanayi sektörü Ankara’dan yukarı doğru kaymaya devam ediyor, sürekli oralarda yeni fabrikalar üretim yapıyor. Ama Ankara’dan bu tarafa fazla bir gelişim yoktu. Savunma Sanayi Sempozyumu hazırlıklarında bize şu dendi; ’Savunma sanayi sempozyumunun Kayseri’de ne işi var? Kayseri’de savunma sanayi mi var?’ Sempozyum hazırlıkları içerisinde bununla da mücadele ettik. Katılımcı firmaların önüne geçilmeye çalışıldı, engellemelerle karşılaştık. Bizim başarımızın en büyük sebebi Hulusi Paşa’nın bu konuda bize verdiği destekti. Biz ilk görüşmemizi Milli Savunma Bakanımız ile yapmıştık. Bakanımız da; ’Sonuna kadar bu faaliyetinizin destekçisiyim’ dedi. Gerçekten de yapılan tüm engellemelere, bakanımız ve İsmail Özdemir vekilimizin destekleriyle Savunma Sanayi Sempozyumunu burada başarıyla gerçekleştirdik. Kayseri’ye kurulacak TUSAŞ fabrikası şuanda yer temini konusunda çalışmalar yapılıyor. Başlamak, başarmanın yarısıdır. Savunma sanayinde istihdam 10 bin istihdamı bulabilir Kayseri’de. TUSAŞ’ın Ankara’da olması, Ankara’da yüzlerce tedarik firmasının oluşmasına neden oluyor. Kayseri TUSAŞ’ın olması Kayseri’de bugün bahsettiğimiz 20 firmanın 200 sayısına çıkmasına sebep olacak. Bununla beraber TUSAŞ’a iş yapan büyük firmaların da Kayseri’de fabrika açmasına sebep olacak" diye konuştu.

"Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi İstanbul ve Ankara firmaları ile çalışıyor"

Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinin kentteki asansör kontrollerini İstanbul ve Ankara firmalarına yaptırdıklarını dile getiren Başkan Varol; kendilerine destek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Başkan Varol konuşmasını; "Bakım firması ayrı, makine mühendisleri odasının yaptığı periyodik kontrol işi ayrı. Kayseri’de 100’ün üzerinde bakım firması var, bizim kontrolünü yaptığımız illerde de fazlaca bakım firması var. Biz periyodik kontrol yapıyoruz. Bakım fiyatları ayrı, periyodik kontrol fiyatlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayınlıyor. Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri Makina Mühendisleri Odası’nı tercih etmiyor. Asansör kontrolünde güvenip hiçbir firmayla görüşmeden direk Makina Mühendisleri Odası diyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etmek istiyorum. Haricindeki diğer belediyelerden bunu göremedik. Neden göremediğimizi de duyamadık. İstanbul ve Ankara firmalarıyla çalışıyorlar" şeklinde tamamladı.