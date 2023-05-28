Başkan Çolakbayrakdar, ailesiyle birlikte oy kullandı
KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, EŞİ FATMA ÇOLAKBAYRAKDAR VE OĞLU VEYSEL KAAN İLE KIZI MAİDE BÜŞRA İLE BİRLİKTE CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ İÇİN ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE OY VERME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ve oğlu Veysel Kaan ile kızı Maide Büşra ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizerek, seçimin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1014 numaralı sandık başında oylarını kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili vatandaşlarımız 14 Mayıs’ta sandıklara gitmişti. Milletvekili seçimleri neticelenirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Bugünde ikinci turda oylarımızı kullandık. Şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu süreç, bütün dünyaya demokrasinin Türkiye’de tıkır tıkır işlediğini gösterdi. Yapılan seçimin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.